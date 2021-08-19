«Спартак» в товарищеском матче одержал победу над ЦСКА в овертайме
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Московский «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в товарищеском матче, одержав победу в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Игра проходила в Москве на «ЦСКА-Арене».
Счёт встречи на 33-й минуте открыл шведский легионер красно-белых Эмиль Петтерссон. Автор голевой передачи — Александр Никишин. Ответную шайбу на 45-й минуте забросил защитник армейцев Никита Нестеров. Ассистентами выступили Михаил Григоренко и Антон Слепышев.
Победную шайбу на 2-й минуте дополнительного времени забросил защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.
Следующий матч ЦСКА проведёт в субботу, 21 августа, с омским «Авангардом». Начало — в 13:00 мск. «Спартак» в этот же день сыграет с хабаровским «Амуром». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
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