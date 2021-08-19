Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» в товарищеском матче одержал победу над ЦСКА в овертайме

«Спартак» в товарищеском матче одержал победу над ЦСКА в овертайме
Комментарии

Московский «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в товарищеском матче, одержав победу в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Игра проходила в Москве на «ЦСКА-Арене».

Счёт встречи на 33-й минуте открыл шведский легионер красно-белых Эмиль Петтерссон. Автор голевой передачи — Александр Никишин. Ответную шайбу на 45-й минуте забросил защитник армейцев Никита Нестеров. Ассистентами выступили Михаил Григоренко и Антон Слепышев.

Победную шайбу на 2-й минуте дополнительного времени забросил защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.

Следующий матч ЦСКА проведёт в субботу, 21 августа, с омским «Авангардом». Начало — в 13:00 мск. «Спартак» в этот же день сыграет с хабаровским «Амуром». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 августа 2021, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Петтерссон (Никишин) – 32:49' (5x5)   1:1 Нестеров (Григоренко, Слепышев) – 44:16' (5x5)   1:2 Вишневский (Кугрышев) – 61:30' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021