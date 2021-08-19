Миронов: для Фёдорова это была первая игра. Пусть не расстраивается, сезон впереди

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:1, ОТ), а также поддержал главного тренера армейцев Сергея Фёдорова.

«Сегодня ребята действительно отдавались, что было приятно видеть. Есть хорошее желание.



Сейчас мы только начинаем наигрывать основной состав. Ещё много ошибок, будем работать, чтобы подойти к началу сезона в хорошей форме.



У вратаря Оскара Данска ещё будет шанс на Кубке мэра Москвы, мы же не будем только одного Алексея Красикова использовать.

Это был только товарищеский матч, не стоит так сильно обращать внимания на этот результат.



Для Сергея Викторовича это первая игра, а в первой игре всегда много суеты и сумбура. Пусть не расстраивается, сезон впереди», — приводит слова Миронова «Р-Спорт».