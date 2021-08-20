Баширов: агенты Жаркова не делали шага вперёд, были непреклонны, не шли навстречу

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о причинах расставания с нападающим Владимиром Жарковым, который подписал контракт с «Авангардом».



«Мы понимали, что Владимир – системообразующий игрок. Расставание с ним получилось для нас болезненным. Болельщики тоже отнеслись к этому тяжело. Но мы посчитали, что его подписание, учитывая, как шли переговоры, стало бы для команды минусом. Жарков действительно авторитетный игрок. Исходя из этого его представители вели с нами переговоры. Они не делали шага вперёд, были непреклонны в своих условиях, не шли навстречу.



Мы это не афишировали, но по предыдущему контракту за год до окончания соглашения его представители вышли на нас по поводу увеличения контракта. Мы пошли им навстречу. Когда через два года мы вернулись к этой системе, то мы предложили вернуться к тому контракту, который у него был до этого и предлагали срок в два года. Но его представители ответили отказом. Дескать, вот есть определённая сумма и всё. Разница небольшая, но люди понимали, что авторитет Жаркова среди команды и болельщиков очень велик. Это позволяло им вести переговоры с преимуществом в этой части.



Вернусь к той мысли, что итогом переговоров и заключённого контракта могли быть минусом для всей команды. Мы понимали все эмоциональным моменты, но клуб исходит из того, что мы будем вести политику целесообразности, практичности. Не собираемся подвергаться давлению о стороны, будь то агенты или СМИ. Здесь был полный спектр элементов, из-за которых на нас оказывалось давление. Нам это не понравилось, поэтому мы сократили предложение до одного года. Нам не пошли навстречу, в итоге мы тоже не пошли навстречу. На этом была поставлена точка. Мы благодарны Владимиру за тот период времени, который он провёл в Уфе. Но скажу так: тот, кто хочет играть в «Салавате Юлаеве», играет в нём», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.