«В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось»

«Салават Юлаев» – одна из самых обсуждаемых и популярных команд в Континентальной лиге. Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» на предсезонном турнире в Казани рассказал о последних новостях из стана юлаевцев, обилии травм в команде, вопросе финансирования, а также объяснил причины расставания с нападающим Владимиром Жарковым.

«Когда говорят о возрастных игроках в «Салавате», то нас критикуют без связи с молодёжью»

— Можно сказать, что селекция «Салавата Юлаева» завершена или сделки ещё возможны?

— Одна-две позиции у нас ещё есть. Мы ждём, не торопимся. У нас есть кандидаты. Но пока ничего не говорим, потому что всё может сложиться не так, как мы захотим.

— Как вам дебют за команду Николая Кулёмина?

— Со СКА он сыграл так, как от него ждал тренерский штаб. Выходит в меньшинстве, действует надёжно, спокойно. От Николая идёт спокойствие, молодые игроки это чувствуют. Это важно, ведь у нас хватает молодых талантливых ребят.

— Вас не смущает, что возрастных хоккеистов в Уфе тоже хватает, за что клуб периодически критикуют?

— Мы искали в регламенте КХЛ, но не нашли там запрета на подписание взрослых игроков (улыбается). После этого мы поняли, что, видимо, лига тоже в них нуждается. Лично мне было бы не очень приятно, если бы про хоккеиста говорили, что он ветеран. Когда говорят о возрастных игроках в «Салавате», то нас критикуют без связи с молодёжью. Сейчас идут предсезонные турниры, у нас много молодёжи. Ребята входят в основной состав.

— Да, талантов хватает.

— Но когда заходит столько много молодых ребят, должны быть и взрослые хоккеисты. Тогда парням становится легче играть: молодёжь чувствует, что за ней кто-то есть, что за неё вступаются.

— Главное, чтобы тренерский штаб Томи Лямся давал молодым шансы.

— Конечно! Мы говорим тренерскому штабу: «У нас есть люди». Мы не вводим молодёжь только для того, чтобы появиться в СМИ. У нас запускаются те люди, которые точно готовы. Тренерский штаб привлёк в этом году к тренировочному процессу много талантливых игроков из «Толпара», «Тороса». У нас многие ребята имеют большой потенциал. Не пользоваться этим моментом сейчас было бы неправильно – потом можно недосчитаться.

— Но возрастных игроков у вас всё же прилично.

— Да, по числу хоккеистов, которым за 30 лет, мы, наверное, опережаем другие клубы. Но ведь мы можем опередить их и по числу молодых! Команда от этого симбиоза становится крепче, у нас все игроки отлично друг к другу относятся. Проблем в этой части нет.

«Представители Жаркова не делали шага вперёд, были непреклонны в своих условиях, не шли навстречу»

— Многие критиковали руководство «Салавата» за расставание с Владимиром Жарковым, который был стержневым хоккеистом команды. Почему не продлили с ним контракт?

— Мы понимали, что Владимир – системообразующий игрок. Расставание с ним получилось для нас болезненным. Болельщики тоже отнеслись к этому тяжело. Но мы посчитали, что его подписание, учитывая, как шли переговоры, стало бы для команды минусом. Жарков действительно авторитетный игрок. Исходя из этого, его представители и вели с нами переговоры. Они не делали шага вперёд, были непреклонны в своих условиях, не шли навстречу.

— Интересный момент.

— Мы это не афишировали, но по предыдущему контракту за год до окончания соглашения его представители вышли на нас по поводу увеличения контракта. Мы пошли им навстречу. Когда через два года вернулись к этой системе, то предложили вернуться к тому контракту, который у него был до этого, и предлагали срок в два года. Но его представители ответили отказом. Дескать, вот есть определённая сумма и всё. Разница небольшая, но люди понимали, что авторитет Жаркова в команде и среди болельщиков очень велик. Это позволяло им вести переговоры с преимуществом в этой части.

— Действительно, сложная ситуация во всех смыслах.

— Вернусь к той мысли, что итоги переговоров и заключённого контракта могли быть минусом для всей команды. Мы понимали все эмоциональные моменты, но клуб исходит из того, что будет вестись политика целесообразности, практичности. Не собираемся подвергаться давлению со стороны, будь то агенты или СМИ. Здесь был полный спектр элементов, из-за которых на нас оказывалось давление. Нам это не понравилось, поэтому мы сократили предложение до одного года. Нам не пошли навстречу, в итоге мы тоже не пошли навстречу. На этом была поставлена точка. Мы благодарны Владимиру за тот период времени, который он провёл в Уфе. Но скажу так: тот, кто хочет играть в «Салавате Юлаеве», играет в нём.

Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«Наша задача – создать команду, чтобы подход был лаконичным»

— Ходили разговоры, что в «Салавате» может оказаться защитник Максим Чудинов. Эта сделка ещё реальна?

— Сейчас это уже не соответствует действительности. Месяца полтора назад мы рассматривали весь рынок, смотрели этого игрока. Но сейчас могу сказать, что его у нас точно не будет.

— На команду обрушились травмы, в каждой встрече не играет порядка десяти ключевых игроков, включая тех, кто уехал в сборные. Вас это беспокоит?

— Это нас очень расстраивает. Тренерский штаб просил нас формировать команду исходя из своих показателей. Один из них заключается в том, что сезон длинный и молодёжь, которую мы приняли, стоит внимания. Но подводка молодёжи без крепкой поддержки и глубины состава может закончиться тем, что в ключевые моменты у нас не хватит игроков, которые смогут привести нас к Кубку Гагарина. Мы настроены именно на эту цель. Тренерский штаб тоже очень настроен, учитывая предыдущую неудачу в серии с «Ак Барсом». С игроками тоже разговаривали, все понимают наши приобретения. Травмы показывают, что без глубины состава никуда.

— Календарь в новом сезоне тоже специфический.

— Он очень плотный, ведь впереди Олимпиада и чемпионат мира. Увы, но уже в межсезонье можно остаться без ключевых игроков, и заменить их будет некем. Хотя даже при таких раскладах наша вертикаль позволяет рассчитывать на лучшее. Наша задача – создать команду, чтобы подход был лаконичным.

— Есть и тяжёлые травмы, как, например, у Родиона Амирова.

— Я не скажу, что она тяжёлая. Выяснилось, что всё не так плохо. Сроки его восстановления нашим доктором сокращены, мы очень надеемся на Родиона.

«На сегодняшний день все проблемы с финансированием решены»

— Говорят, что травмы могли обрушиться в том числе из-за плохого льда во Дворце спорта. Странно, что в межсезонье команду лишили родного льда и едва ли не выгнали с «Уфа-Арены», где проходят другие мероприятия.

— Наш тренерский штаб ни разу на это не сетовал. Мне понравились слова Томи Лямся, когда он провёл первое собрание в раздевалке «Толпара» во Дворце спорта. Он сказал, что на ближайший месяц это наш дом. Понятно, что есть какие-то моменты, на которые арены влияют. Отвечу так: было бы лучше, если бы мы тренировались на своей площадке, в том числе и в плане качества льда. Да, по его качеству были замечания, но мешала жаркая погода, которая стоит на улице в течение двух месяцев.

— Травмы вы с этим не связываете?

— Нет, я никак не связываю их с ледовой подготовкой. Они все были в борьбе. Только, возможно, у Амирова где-то зацепилась нога за трещину. Родион хотел сыграть красиво, молодец. Очень жаль, что так получилось, ведь парень набрал форму. Он в этом году не смотрелся как молодой игрок, которого мы привлекаем. Он окреп, стал взрослым хоккеистом.

— Всё ли в порядке у «Салавата» в плане финансирования? Постоянно ходят разговоры о том, что клуб берёт какие-то кредиты, отдаёт в залог недвижимость.

— Могу сказать, что на сегодняшний день все проблемы с финансированием решены. У главы Республики Башкортостан это на постоянном контроле. Действительно, мы брали кредиты, потому что нас финансирует «Фонд социальных проектов». В свою очередь, он финансируется из взносов крупнейших предприятий республики. Учитывая пандемийный год, его пополнение пока отличается от тех планов, которые ставились при формировании этого фонда. Поэтому есть какие-то временные периоды, на которые мы вынуждены брать кредиты у нашего же республиканского предприятия регионального фонда под символические проценты. У правительства всегда это на контроле, у нас есть запас прочности. Есть всё необходимое для игры и работы клубной системы.

— У «Салавата» нет конфликта интересов с футбольным клубом «Уфа»?

— Мы благодарны им за оказанную помощь, про которую все писали и говорили. Разговаривали с руководством футбольного клуба, люди пошли нам навстречу. Это тот случай, когда сумма из «Фонда социальных проектов», определённая для футбольного клуба, была обналичена, назовём это наличными деньгами. А наш источник ещё не поступил, поэтому мы попросили бесплатно использовать для нужд «Салавата» деньги, предназначенные для «Уфы». Нам, повторюсь, пошли навстречу, после чего мы все свои долги перед ними закрыли. Поэтому у нас нет никакого спора.