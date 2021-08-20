«Будущее меня волнует». Лундквист прокомментировал завершение карьеры

Вратарь Хенрик Лундквист на своей странице в «Инстаграме» написал прощальное письмо. Ранее он объявил о завершении карьеры хоккеиста.
«Пора. Последние 30 лет своей жизни я посвятил хоккею. И теперь пришло время оставить любимую игру и начать новую главу. Будущее меня волнует.
За эти годы я встретил так много замечательных людей, которые будут направлять и вдохновлять меня в моём новом путешествии.
Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое я испытывал в восемь лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых я ощущал на протяжении 15 лет — каждый раз, когда выходил на лёд в величайшем городе мира.
Безмерно благодарен за то, что хоккей принёс мне и чему научил в жизни. Эти уроки я буду помнить всегда.
Спасибо всем тренерам и игрокам, которые помогали мне на протяжении карьеры. Спасибо шведскому хоккею! От игры в детстве в Швеции до представления моей страны на мировой арене — это одни из самых сильных моментов гордости для меня.
Спасибо «Рейнджерс» и Нью-Йорку. Я рождён шведом, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чём я мечтал — и даже больше.
Наконец спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем», — говорится в сообщении.
Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. В 2012 году он получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.
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