Вудкрофт объявил окончательный состав сборной Беларуси на квалификацию к ОИ-2022

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт объявил состав для участия в финальной олимпийской квалификации.
В состав попали 25 хоккеистов – 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.
Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков (оба – «Динамо» Мн, КХЛ), Дэнни Тэйлор (без клуба);
Защитники: Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Кирилл Готовец («Авангард», КХЛ), Владислав Ерёменко, Сергей Сапего (оба – «Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Колячонок («Аризона», НХЛ), Дмитрий Коробов («Спартак», КХЛ), Евгений Лисовец («Салават Юлаев», КХЛ), Илья Соловьев («Калгари», НХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», КХЛ);
Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Артём Демков, Александр Павлович, Илья Усов (все – «Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре (оба – «Авангард», КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Алексей Протас («Вашингтон», НХЛ), Андрей Стась («Трактор», КХЛ), Егор Шарангович («Нью-Джерси», НХЛ).
Турнир пройдёт с 26 по 29 августа в Братиславе. Соперниками Беларуси за путёвку на Олимпиаду-2022 станут Словакия, Австрия и Польша.
В окончательную заявку сборной Беларуси не попали восемь хоккеистов, которые присутствовали в тренинг-кэмпе. Это вратарь Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), защитники Павел Денисов, Илья Шинкевич (оба – «Динамо» Мн, КХЛ), Дмитрий Знахаренко («Амур», КХЛ), а также форварды Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Данила Климович («Ванкувер», НХЛ), Евгений Оксентюк («Даллас», НХЛ) и Александр Суворов («Динамо» Мн, КХЛ).
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