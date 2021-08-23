«Северсталь» подписала контракт с защитником Хохловым

«Северсталь» подписала контракт с защитником Ильёй Хохловым.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение с 26-летним игроком заключено сроком на один год.



Прошедший сезон Хохлов провёл в составе новосибирской «Сибири». Он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, сумев набрать в них 7 (1+6) результативных баллов при показателе полезности "-5" и 20 минутах штрафного времени.



Отметим, Хохлов уже выступал за «Северсталь» с 2014 по 2017 год, а также с 2018 по 2020 год. Также защитник играл за «Авангард», ХК «Сочи» и минское «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 259 матчей, в которых он набрал 62 (21+41) балла при общей полезности «-24».



Первый матч нового сезона «Северсталь» проведёт 2 сентября дома со СКА.