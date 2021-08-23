«Северсталь» подписала контракт с защитником Хохловым
Поделиться
«Северсталь» подписала контракт с защитником Ильёй Хохловым.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение с 26-летним игроком заключено сроком на один год.
Прошедший сезон Хохлов провёл в составе новосибирской «Сибири». Он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, сумев набрать в них 7 (1+6) результативных баллов при показателе полезности "-5" и 20 минутах штрафного времени.
Отметим, Хохлов уже выступал за «Северсталь» с 2014 по 2017 год, а также с 2018 по 2020 год. Также защитник играл за «Авангард», ХК «Сочи» и минское «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 259 матчей, в которых он набрал 62 (21+41) балла при общей полезности «-24».
Первый матч нового сезона «Северсталь» проведёт 2 сентября дома со СКА.
Комментарии
- 23 августа 2021
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
11:55
-
11:25
-
10:23
-
09:38
-
09:20
-
08:47
-
08:24
-
03:45
-
03:32
- 22 августа 2021
-
23:50
-
23:05
-
22:43
-
22:19
-
21:46
-
21:02
-
20:51
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
19:13
-
19:02
-
18:42
-
17:58
-
17:30
-
17:20
-
16:52
-
16:37
-
16:12
Партнерский контент