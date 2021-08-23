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«Автомобилист» минимально обыграл «Сибирь» на Кубке губернатора Челябинской области

«Автомобилист» минимально обыграл «Сибирь» на Кубке губернатора Челябинской области
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«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» на Кубке губернатора Челябинской области со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу во встрече на 17-й минуте забросил нападающий екатеринбуржского клуба Алексей Макеев. В качестве ассистентов выступили форварды Дмитрий Жукенов и Сергей Шумаков.

Сегодня, 23 августа, также свой матч проведут хозяева турнира — «Трактор», соперниковм которого станет ярославский «Локомотив». Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Завтра, 24 августа, «Автомобилист» сыграет следующий матч с «Локомотивом». Начало — в 13:00 мск. «Сибирь» в 17:00 по московскому времени сыграет с «Трактором».

Напомним, Кубок губернатора Челябинской области пройдёт до 27 августа.

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
23 августа 2021, понедельник. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Жукенов, Шумаков) – 16:14' (5x5)
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