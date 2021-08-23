«Автомобилист» минимально обыграл «Сибирь» на Кубке губернатора Челябинской области

«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» на Кубке губернатора Челябинской области со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Единственную шайбу во встрече на 17-й минуте забросил нападающий екатеринбуржского клуба Алексей Макеев. В качестве ассистентов выступили форварды Дмитрий Жукенов и Сергей Шумаков.



Сегодня, 23 августа, также свой матч проведут хозяева турнира — «Трактор», соперниковм которого станет ярославский «Локомотив». Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по московскому времени.



Завтра, 24 августа, «Автомобилист» сыграет следующий матч с «Локомотивом». Начало — в 13:00 мск. «Сибирь» в 17:00 по московскому времени сыграет с «Трактором».



Напомним, Кубок губернатора Челябинской области пройдёт до 27 августа.