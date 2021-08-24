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На Кубке губернатора Тульской области состоялась массовая драка после матча

На Кубке губернатора Тульской области состоялась массовая драка после матча
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Массовая драка состоялась в матче Кубка губернатора Тульской области между командами МХЛ «Академия Михайлова» и «Крылья Советов», завершившемся со счётом 3:1.

После финальной сирены игроки обеих команд выкатились на лёд и устроили побоище, в котором приняли участие полевые игроки и вратари команд. Видео инцидента доступно по ссылке.

В итоговом протоколе зафиксировано всего 42 минуты штрафа на оба клуба.

Кубок губернатора Тульской области по хоккею стартовал 22 августа. Помимо «Академии Михайлова» и «Крыльев Советов» в турнире принимают участие «Авто», «Сибирские Снайперы», «Чайка», «Спартак», «Локо» и «Ирбис».

Почётными гостями открытия стали капитан «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, обладатель золотой медали Олимпиады-2018 Илья Ковальчук, а также двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Алексей Касатонов.

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