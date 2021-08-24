На Кубке губернатора Тульской области состоялась массовая драка после матча

Массовая драка состоялась в матче Кубка губернатора Тульской области между командами МХЛ «Академия Михайлова» и «Крылья Советов», завершившемся со счётом 3:1.



После финальной сирены игроки обеих команд выкатились на лёд и устроили побоище, в котором приняли участие полевые игроки и вратари команд. Видео инцидента доступно по ссылке.



В итоговом протоколе зафиксировано всего 42 минуты штрафа на оба клуба.



Кубок губернатора Тульской области по хоккею стартовал 22 августа. Помимо «Академии Михайлова» и «Крыльев Советов» в турнире принимают участие «Авто», «Сибирские Снайперы», «Чайка», «Спартак», «Локо» и «Ирбис».



Почётными гостями открытия стали капитан «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, обладатель золотой медали Олимпиады-2018 Илья Ковальчук, а также двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Алексей Касатонов.