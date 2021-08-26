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Воробьёв: Кучеров сидит с айпадом и изучает каждый квадратный метр игры, даже с травмой

Воробьёв: Кучеров сидит с айпадом и изучает каждый квадратный метр игры, даже с травмой
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, с кем хотел бы поработать в клубе.

«Есть ли игрок, с которым особенно бы хотел поработать в клубе? Таких ребят очень много. С Женей Малкиным я играл с его 17 лет. И уже тогда он брал шайбу за своими воротами и завозил её в зону. Такой вот был раскат в большинстве. Он принимал любую передачу. Шайба могла лететь в полутора метрах от него, а через секунду он уже с ней что-то делал. Это качество великого игрока.

Если говорить про Кузнецова, то я не видел больше такого игрока, который выходил из виража с большей скоростью, чем заходил. У каждого есть своя изюминка. Мне очень интересна игра Кучерова. Как он разбирает свою игру детально. Никита сидит с айпадом и изучает каждый квадратный метр. Когда я играл, мне отец об этом твердил, а я не слушал. Тогда и айпадов ещё не было? Действительно. Только «нокия».

Чем ещё цепляет Кучеров? Вернуться, полгода не играя, и показать такой хоккей — это невероятно! Он продолжает развиваться, даже сидя на травме с айпадом.

Кучеров — тоже советский игрок? Советский-то, может быть, и советский, но на разминке мячик от бейсбола американский кидает. Он всё-таки давно уехал. Никита читает игру невероятно. Тут неважно амплуа. Да, центральный нападающий — связующий элемент. Но есть такие же крайние нападающие», — приводит слова Воробьёва Sport24.

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