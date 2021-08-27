Голкипер «Северстали» Подъяпольский рассказал о травме и восстановлении

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский рассказал о травме, полученной в межсезонье.
«На сборах в Минске шёл контрольный матч с «Магниткой», после одного из бросков что-то щёлкнуло в колене. На следующий день дискомфорт не прошёл, поехали на МРТ, увидели повреждение. Далее с доктором отправились в Санкт-Петербург на детальное обследование, диагноз – разрыв мениска.
Сделали операцию, скорее всего, два месяца буду на костылях и в специальном наколеннике. Но планирую уже с 15 сентября в Москве понемногу начинать восстановление, будут специальные процедуры. Настроен позитивно, надеюсь, ещё осенью удастся вернуться в строй и помочь команде.
Откуда пришла травма? Перед игрой как обычно правильно размялся, был горячим. Стечение обстоятельств. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Поддержка главного тренера, партнёров по команде, персонала всегда только в плюс. Спасибо им», – цитирует Подъяпольского Russia-Hockey.
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