Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачёв: очень понравилось, как Эмиль Гарипов сегодня выглядел

Ткачёв: очень понравилось, как Эмиль Гарипов сегодня выглядел
Комментарии

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился мнением об игре с «Автомобилистом» в финале Кубка губернатора Челябинской области (1:3).

«Команда здорово провела турнир. Сложный график — четыре игры за пять дней, особо ротации не было, поэтому нам сегодня тяжеловато было. Но в целом содержание игры хорошее. Все старались, играли на победу. Очень понравилось, как Эмиль Гарипов сегодня выглядел — уверенно, спокойно, выручал нас во многих моментах. Молодец, что такой матч выдал после болезни. Жаль, что не смогли ему помочь победить. Я лично чувствую себя хорошо, надо было просто полечить ушибы, поэтому пару матчей дали восстановиться», — цитирует Ткачёва официальный сайт КХЛ.

Напомним, в финале Кубка губернатора Челябинской области «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счётом 3:1 и стал победителем турнира.

Новость по теме
Гатиятулин: было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021