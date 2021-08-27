Ткачёв: очень понравилось, как Эмиль Гарипов сегодня выглядел

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился мнением об игре с «Автомобилистом» в финале Кубка губернатора Челябинской области (1:3).



«Команда здорово провела турнир. Сложный график — четыре игры за пять дней, особо ротации не было, поэтому нам сегодня тяжеловато было. Но в целом содержание игры хорошее. Все старались, играли на победу. Очень понравилось, как Эмиль Гарипов сегодня выглядел — уверенно, спокойно, выручал нас во многих моментах. Молодец, что такой матч выдал после болезни. Жаль, что не смогли ему помочь победить. Я лично чувствую себя хорошо, надо было просто полечить ушибы, поэтому пару матчей дали восстановиться», — цитирует Ткачёва официальный сайт КХЛ.



Напомним, в финале Кубка губернатора Челябинской области «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счётом 3:1 и стал победителем турнира.