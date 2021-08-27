Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось

Гатиятулин: было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре команды в финале с «Автомобилистом» (1:3).

«Было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось. Зато теперь у нас есть информация, которую мы и хотели получить. До начала чемпионата осталось совсем немного времени: через тренировки подкорректируем некоторые моменты.

Эмиль Гарипов? То, что ему удалось провести хотя бы один матч до начала чемпионата, придаст ему уверенности. Пришлось форсировать его подготовку — буквально неделю назад он вышел на лёд», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

Напомним, в финале Кубка губернатора Челябинской области «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1.

Новость по теме
«Автомобилист» обыграл «Трактор» в финале на Кубке губернатора Челябинской области
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021