Гатиятулин: было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре команды в финале с «Автомобилистом» (1:3).



«Было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось. Зато теперь у нас есть информация, которую мы и хотели получить. До начала чемпионата осталось совсем немного времени: через тренировки подкорректируем некоторые моменты.



Эмиль Гарипов? То, что ему удалось провести хотя бы один матч до начала чемпионата, придаст ему уверенности. Пришлось форсировать его подготовку — буквально неделю назад он вышел на лёд», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

Напомним, в финале Кубка губернатора Челябинской области «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1.