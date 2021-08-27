Гатиятулин: было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре команды в финале с «Автомобилистом» (1:3).
«Было желание победить и порадовать своих болельщиков. К сожалению, не удалось. Зато теперь у нас есть информация, которую мы и хотели получить. До начала чемпионата осталось совсем немного времени: через тренировки подкорректируем некоторые моменты.
Эмиль Гарипов? То, что ему удалось провести хотя бы один матч до начала чемпионата, придаст ему уверенности. Пришлось форсировать его подготовку — буквально неделю назад он вышел на лёд», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
Напомним, в финале Кубка губернатора Челябинской области «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1.
Комментарии
- 27 августа 2021
-
22:20
-
22:06
-
21:50
-
21:48
-
21:30
-
21:23
-
21:11
-
21:04
-
20:59
-
20:35
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:17
-
20:04
-
19:41
-
19:20
-
18:28
-
18:18
-
18:04
-
17:59
-
17:36
-
17:30
-
17:22
-
17:16
-
17:06
-
16:56
-
16:39
-
16:15
-
16:04
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
14:54
-
14:23
Партнерский контент