«Динамо» — о разгроме «Куньлуня»: как приручить дракона

Вчера, 28 августа, московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3. После матча бело-голубые в официальном телеграм-канале клуба опубликовали два поста (в каждом по четыре гола) и подписали: «Как приручить дракона (1-я часть)», «Как приручить дракона (2-я часть)».



Напомним, динамовцы завершили групповой этап турнира на первом месте в группе A, одержав две победы в двух матчах, и вышли в финал, где встречались с «Куньлунем», который в группе B занял также первое место, но по матчу выиграл и проиграл.



В составе бело-голубых дублями отметились Эрик О’Делл и Оскар Линдберг, по шайбе забросили Сергей Бойков, Станислав Галиев, Роб Клинкхаммер и Егор Зайцев.



Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» встретится с финалистом — ЦСКА.