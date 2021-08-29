Макеев: Питерс на тренировках потеет, как мы. Приятно, что тренер так относится к делу

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал о работе с главным тренером Биллом Питерсом.



«Соскучились по хоккею за лето? Есть такое. Сейчас плавно подходим к сентябрю — к первым матчам. Тренеры подводят нас к оптимальным кондициям. Челябинский турнир — последний летний старт перед регуляркой. Хочется проявить себя, сплотиться всей командой, чтобы последняя генеральная репетиция прошла успешно.



Летом на льду мало у кого щадящая работа. Фундамент практически все закладывают одинаково. С новым тренером по физической подготовке у нас изменилась работа в зале. Сделали больший актив на «физику».



Сильно изменилась программа Питерса по сравнению с прошлым годом? Не особо. Сборы мы прошли там же, где и в прошлом сезоне. По времени аналогично — было три цикла по три дня.



На чём Билл Питерс делает акцент во время предсезонки? На льду мы тренируемся очень интенсивно. Катаемся максимум по 40-50 минут. Очень мало пауз. Он называет их waterbreak. Бывает, за тренировку разрешит только один раз попить воды. С ним некогда расслабиться.



На пресс-конференциях Питерс производит впечатление душевного человека, готового рассказывать про каждую мелочь? В работе, конечно, не такой. Рабочие моменты и собрания — совершенно другое. Вне хоккея он может что-то рассказать, пошутить, спросить про семью и ребёнка. Он такой человек по характеру.



Правда, что на тренировках он выкладывается наравне с игроками? Да. Он потеет на тренировках, как мы. Постоянно бегает, заводит команду. Приятно, что тренер так относится к делу.



Да, действительно, Питерс — первый иностранный тренер в карьере. Когда переходил год назад в «Автомобилист», знал, что будет иностранный тренер. Была небольшая опаска — никогда же раньше с иностранцами не работал. Практика показала, что мы сработались. Ждал, что требования будут гораздо жёстче. На деле всё получилось нормально. А фишки? Всё было ожидаемо. Каждое утро после завтрака у нас собрание. Билл рассказывает какие-то нюансы и мелочи, на которые я даже не думал, что обращают внимание», — приводит слова Макеева «Спорт-экспресс».