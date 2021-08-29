Сборная Латвии попала на Олимпиаду 2022 года по хоккею, обыграв в 3-м туре отборов Францию

Сборная Латвии сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года.



Подопечные Харийса Витолиньша одержали победу над командой Франции со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Встреча проходила в Риге на стадионе «Арена-Рига».



Счёт в матче на 11-й минуте открыл латвийский форвард Рихард Букартс. На 46-й минуте в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество Латвии нападающий Микс Индрашис. Ассистентами забитой шайбы выступили Теодор Блюгерс и Увис Балинскис.



На 52-й минуте один гол отыграл нападающий сборной Франции Стефан Да Коста.



Таким образом, Латвия набрала 9 очков в своей отборочной группе, заняв первое место и завоевав путёвку на Олимпиаду-2022.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).