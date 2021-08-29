Сборная Латвии попала на Олимпиаду 2022 года по хоккею, обыграв в 3-м туре отборов Францию
Поделиться
Сборная Латвии сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года.
Подопечные Харийса Витолиньша одержали победу над командой Франции со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Встреча проходила в Риге на стадионе «Арена-Рига».
Счёт в матче на 11-й минуте открыл латвийский форвард Рихард Букартс. На 46-й минуте в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество Латвии нападающий Микс Индрашис. Ассистентами забитой шайбы выступили Теодор Блюгерс и Увис Балинскис.
На 52-й минуте один гол отыграл нападающий сборной Франции Стефан Да Коста.
Таким образом, Латвия набрала 9 очков в своей отборочной группе, заняв первое место и завоевав путёвку на Олимпиаду-2022.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
Комментарии
- 29 августа 2021
-
19:29
-
19:17
-
18:58
-
18:37
-
18:19
-
17:37
-
17:26
-
17:09
-
16:58
-
16:39
-
16:17
-
15:20
-
15:12
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:34
-
13:27
-
12:45
-
12:21
-
12:12
-
12:03
-
10:45
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:22
-
04:18
-
03:01
-
00:04
- 28 августа 2021
-
23:55
-
23:40
-
23:20
Партнерский контент