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Сборная Латвии попала на Олимпиаду 2022 года по хоккею, обыграв в 3-м туре отборов Францию

Сборная Латвии попала на Олимпиаду 2022 года по хоккею, обыграв в 3-м туре отборов Францию
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Сборная Латвии сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года.

Подопечные Харийса Витолиньша одержали победу над командой Франции со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Встреча проходила в Риге на стадионе «Арена-Рига».

Счёт в матче на 11-й минуте открыл латвийский форвард Рихард Букартс. На 46-й минуте в ситуации «пять на четыре» удвоил преимущество Латвии нападающий Микс Индрашис. Ассистентами забитой шайбы выступили Теодор Блюгерс и Увис Балинскис.

На 52-й минуте один гол отыграл нападающий сборной Франции Стефан Да Коста.

Таким образом, Латвия набрала 9 очков в своей отборочной группе, заняв первое место и завоевав путёвку на Олимпиаду-2022.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Олимпийские игры (м) - квалификация. Группа E. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Окончен
2 : 1
Франция
1:0 Букартс – 10:56'   2:0 Индрашис (Блюгерс, Балинскис) – 45:50' (5x4)   2:1 Да Коста – 51:15' (5x5)
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