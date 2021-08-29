Квартальнов — о 7:3 с «Нефтехимиком»: здорово, что много забили, но обольщаться не надо

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в товарищеской игре с «Нефтехимиком» (7:3).



«Хорошо, что забили много голов. Не могу сказать, что игра была быстрая, есть над чем ещё поработать. Последние штрихи остались, по составу будем думать, смотреть. Здорово, что сегодня победили, много забили, но обольщаться не надо. Может быть, где-то нам повезло в голах. Отдохнём пару дней и начнём регулярный чемпионат.



Три пропущенные шайбы тоже дали пищу для размышлений? Да, пропустили, в том числе, в меньшинстве. Есть над чем поработать. Надо убрать эти моменты. В третьем периоде не играли Данис Зарипов и Александр Бурмистров. Их даже на скамейке не было. Дали им отдохнуть, такая была договорённость.



Удалось ли исправить за неделю некоторые детали после ТАНЕКО Кубка чемпионов? В какой-то степени да. Пропустили в меньшинстве, забили в меньшинстве. Всё по чуть-чуть, легко не будет.



Как команда будет готовиться к первому матча сезона с «Йокеритом»? По плану. И выходные, и пара дней на работу. Надо немного тактически посмотреть «Йокерит», будем плей-офф разбирать. И дальше начинаем марафон», — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.