«Чикаго» продлил контракт с Коннором Мёрфи с кэпхитом $ 4,4 млн

«Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с защитником Коннором Мёрфи, сообщает журналист Марк Лазерус в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года с кэпхитом $ 4,4 млн.
Хоккеист выступает за «Чикаго» с сезона-2017/2018. Ранее защитник играл в НХЛ за «Аризону Койотс».
В прошедшем сезоне НХЛ Мёрфи провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Чикаго» набрал 55 очков в 56 матчах и занял шестое место в таблице Центрального дивизиона Национальной хоккейной лиги.
Новый сезон «Блэкхоукс» начнут выездной серией. В первом матче «Чикаго» сыграет с «Колорадо Эвеланш» 14 октября, затем встретится с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» 16 и 17 октября.
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