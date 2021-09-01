Капризов продлит контракт с «Уайлд». У него будет самый высокий кэпхит в истории клуба
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Нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота Уайлд» предварительно договорились о контракте.
«Это самое странное обновление в мире. Они не были близки, но теперь очень близки. Клуб пошёл на компромисс по сроку почти на пять лет, и я действительно думаю, что по зарплате они тоже близки к договорённости, в диапазоне $ 9 млн. Сейчас они только разрабатывают окончательное соглашение», — цитирует журналиста Майкла Руссо Hockey Wilderness со ссылкой на радиоэфир KFAN.
После подписания контракта у Капризова останется достаточно времени, чтобы получить рабочую визу и разобраться с логистикой. Если эта сделка осуществится, у Капризова будет самый высокий кэпхит среди всех игроков в истории «Уайлд».
Напомним, прошлый сезон НХЛ стал для Капризова первым.
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