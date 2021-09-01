«Авангард» — ЦСКА: Цегларик оформил дубль после грубейшей ошибки Рейдеборна за воротами

В матче Кубка Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» принимает московский ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. К концу третьего периода со счётом 4:0 лидируют «ястребы».
На 52-й минуте при счёте 2:0 вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн грубо ошибся за воротами, подарив шайбу Корбану Найту, который моментально сделал передачу на пятак. Оттуда Петер Цегларик нанёс бросок точно в цель, оформив дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в финале Кубка Гагарина — 2021 «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.
- 1 сентября 2021
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