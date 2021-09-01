Автором первого гола КХЛ сезона-2021/2022 стал форвард «Авангарда» Петер Цегларик

Автором первого гола КХЛ сезона-2021/2022 стал нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик.



Шайба заброшена на 4-й минуте первого периода матча между ЦСКА и «Авангардом».

Во время розыгрыша большинства Сергей Толчинский слева выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, откуда Цегларик резким броском направил шайбу в ближний угол ворот, который Адам Рейдеборн не успел перекрыть.

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Напомним, в финале Кубка Гагарина — 2021 «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.



Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.