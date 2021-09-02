Сборные России и клубы российских лиг будут выступать с нашивками к 75-летнему юбилею

Все сборные России, а также клубы КХЛ, ВХЛ, МХЛ, НМХЛ, ЖХЛ и команды детско-юношеских хоккейных школ будут выступать в сезоне-2021/2022 с нашивками, посвящёнными 75-летнему юбилею отечественного хоккея.

Также нашивка будет размещена на свитерах представителей судейского корпуса.

«Шеврон «75-лет отечественному хоккею» – не просто декоративный элемент, но и символ хоккейного сообщества и уважения к нашей общей истории. Несмотря на внушительные цифры, для нашего хоккея нынешний юбилей — промежуточная дата на пути к новым достижениям», – написала пресс-служба ФХР на официальном сайте.



Впервые в сезоне-2021/2022 юбилейные нашивки были размещены на форме юниорской сборной России U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Российские юниоры выиграли турнир во второй раз подряд и в пятый раз в истории соревнования.