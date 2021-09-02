Минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» 7 сентября в ретроформе
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Минское «Динамо» сыграет с ярославским «Локомотивом» в ретроджерси в память о команде, погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Встреча пройдёт в Ярославле.
Ярославцы сыграют в этот день впервые после трагедии. Отмечается, что это было сделано по просьбе клуба.
Соперником «Локомотива» будет минское «Динамо». Именно на матч с белорусским клубом ярославцы летели в день катастрофы 10 лет назад.
В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.
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