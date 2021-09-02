Квартальнов прокомментировал победу над «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги первой для команды встречи сезона-2021/22 КХЛ с «Йокеритом» (3:0).



«Первая игра, здорово, что сыграли на ноль. Игорь Бобков сыграл неплохо, дал нам шанс сыграть на ноль. Были опасные моменты, есть моменты, над которыми надо поработать. Не очень важно провели второй период, хотя по счёту 3:0, но есть моменты, которые не понравились. Первая игра, было волнение какое-то, но это всегда так. Здорово, что победили и сыграли на ноль.



Игорь подчищал эти моменты. Немного не понравился второй период. Не могу сказать, что «Йокерит» накладывал смены в зоне атаки, где это легко делать во втором периоде. Где-то нам надо было пораньше поменяться в атаке, мы заигрывались, приезжали немного уставшими. Не было свежести, как в первом периоде, и во втором периоде атака была довольно серой. Планировали сыграть в атаке, немного поднагрузить соперника, но получилось наоборот. Ну и те же удаления – сначала получили они, потом стали получать мы, это дело надо убирать. Привыкаем к новым правилам, очень много в зоне обороны зацепов. Будем привыкать, что делать.



Почему Лукоянова сделали капитаном? Принималось тренерское решение. Он был капитаном в прошлом году, в этом году приняли решение поставить его на первую игру. Даниса Зарипова нет, Миша Глухов не играл, всё логично», — приводит слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.