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Брагин — о 3:2 с «Северсталью»: первый матч всегда непростой. Ещё есть над чем работать

Брагин — о 3:2 с «Северсталью»: первый матч всегда непростой. Ещё есть над чем работать
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Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мнением о прошедшем матче с «Северсталью» (3:2) в рамках регулярного сезона КХЛ.

«Первый матч всегда непростой. Мы недавно играли с «Северсталью» на турнире имени Пучкова, поэтому ожидали, что с их стороны будет агрессивная игра. Очень рады, что выиграли, но ещё есть над чем работать.

Плохо начали играть в меньшинстве, пропустили после первого удаления. Но в дальнейшем, думаю, спецбригады полностью справились с задачей. Тем боле что они забили и сравняли счёт.

Марат Хуснутдинов – разносторонний игрок, очень полезно сегодня сыграл. Надеюсь, так и продолжит. Неплохо сыграл и на предсезонном турнире. Сегодня решили поставить его не в центр, а на край, потому что он лёгкий, быстрый и хорошо оснащён технически. Посчитали, что на краю ему будет проще играть. Ларс Юхассон сегодня отдыхал, он готовится к следующим матчам», — цитирует Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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