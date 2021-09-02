Брагин — о 3:2 с «Северсталью»: первый матч всегда непростой. Ещё есть над чем работать

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мнением о прошедшем матче с «Северсталью» (3:2) в рамках регулярного сезона КХЛ.
«Первый матч всегда непростой. Мы недавно играли с «Северсталью» на турнире имени Пучкова, поэтому ожидали, что с их стороны будет агрессивная игра. Очень рады, что выиграли, но ещё есть над чем работать.
Плохо начали играть в меньшинстве, пропустили после первого удаления. Но в дальнейшем, думаю, спецбригады полностью справились с задачей. Тем боле что они забили и сравняли счёт.
Марат Хуснутдинов – разносторонний игрок, очень полезно сегодня сыграл. Надеюсь, так и продолжит. Неплохо сыграл и на предсезонном турнире. Сегодня решили поставить его не в центр, а на край, потому что он лёгкий, быстрый и хорошо оснащён технически. Посчитали, что на краю ему будет проще играть. Ларс Юхассон сегодня отдыхал, он готовится к следующим матчам», — цитирует Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 сентября 2021
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