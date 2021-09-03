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«Локомотив» подпишет экс-форварда «Ванкувера» Виртанена. Ранее им интересовался СКА

«Локомотив» подпишет экс-форварда «Ванкувера» Виртанена. Ранее им интересовался СКА
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Как стало известно «Чемпионату», экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен подпишет контракт с ярославским «Локомотивом».

Ранее появилась информация о том, что СКА вёл переговоры с 25-летним финном.

В ходе прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отстранили игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Нападающий был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. Виртанен с 2015 года выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.

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