«Локомотив» подпишет экс-форварда «Ванкувера» Виртанена. Ранее им интересовался СКА
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Как стало известно «Чемпионату», экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен подпишет контракт с ярославским «Локомотивом».
Ранее появилась информация о том, что СКА вёл переговоры с 25-летним финном.
В ходе прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отстранили игрока от работы в команде. Этим летом «Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта.
Нападающий был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. Виртанен с 2015 года выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.
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