«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, в овертайме обыграв «Трактор»

Финский «Йокерит» одержал победу в овертайме над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



На 2-й минуте в ситуации «пять на четыре» счёт открыл нападающий финского клуба Ииро Пакаринен. Ему ассистировали Калле Коссила и Маркус Хянникяйнен. На 17-й минуте «Йокерит» забросил вторую шайбу снова в большинстве, Пакаринен оформил дубль. Авторы голевой передачи – Теэму Турунен и Коссила.



На 28-й минуте очередную шайбу в большинстве забросил форвард «Йокерита» Калле Коссила. На 39-й минуте первый гол в составе «Трактора» забил форвард Виталий Абрамов, ассистентом выступил Лоуренс Пилут. На 44-й минуте вторую шайбу челябинцев оформил белорусский нападающий Андрей Стась.



На 46-й минуте нападающий «Йокерита» Марко Анттила забросил четвёртую шайбу клуба, голевой пас ему отдал Никлас Фриман. Через две минуты Томаш Гика забил третий гол в ворота Андерса Линдбека. Ассистенты — Лукаш Седлак и Никита Тертышный. Сравнял счёт на 50-й минуте Теэму Пулккинен.



Решающую шайбу в дополнительное время забросил Коссила, оформив дубль.



Таким образом, «Йокерит» одержал первую победу в сезоне. Ранее подопечные Лаури Марьямяки уступили «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4).



В следующей встрече «Трактор» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Матч пройдёт в среду, 8 сентября, начало – в 19:30 мск. «Йокерит» в четверг, 9 сентября, в гостевой игре встретится с «Куньлунем». Стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.