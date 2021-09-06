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«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, в овертайме обыграв «Трактор»

«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, в овертайме обыграв «Трактор»
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Финский «Йокерит» одержал победу в овертайме над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

На 2-й минуте в ситуации «пять на четыре» счёт открыл нападающий финского клуба Ииро Пакаринен. Ему ассистировали Калле Коссила и Маркус Хянникяйнен. На 17-й минуте «Йокерит» забросил вторую шайбу снова в большинстве, Пакаринен оформил дубль. Авторы голевой передачи – Теэму Турунен и Коссила.

На 28-й минуте очередную шайбу в большинстве забросил форвард «Йокерита» Калле Коссила. На 39-й минуте первый гол в составе «Трактора» забил форвард Виталий Абрамов, ассистентом выступил Лоуренс Пилут. На 44-й минуте вторую шайбу челябинцев оформил белорусский нападающий Андрей Стась.

На 46-й минуте нападающий «Йокерита» Марко Анттила забросил четвёртую шайбу клуба, голевой пас ему отдал Никлас Фриман. Через две минуты Томаш Гика забил третий гол в ворота Андерса Линдбека. Ассистенты — Лукаш Седлак и Никита Тертышный. Сравнял счёт на 50-й минуте Теэму Пулккинен.

Решающую шайбу в дополнительное время забросил Коссила, оформив дубль.

Таким образом, «Йокерит» одержал первую победу в сезоне. Ранее подопечные Лаури Марьямяки уступили «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4).

В следующей встрече «Трактор» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Матч пройдёт в среду, 8 сентября, начало – в 19:30 мск. «Йокерит» в четверг, 9 сентября, в гостевой игре встретится с «Куньлунем». Стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2021, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Пакаринен (Коссила, Хянникяйнен) – 01:20' (5x4)   2:0 Пакаринен (Турунен, Коссила) – 16:14' (5x4)   3:0 Коссила – 27:37' (5x4)   3:1 Абрамов (Пилут) – 38:02' (5x5)   3:2 Стась (Капустин) – 43:09' (5x5)   4:2 Анттила (Фриман) – 45:29' (5x5)   4:3 Гика (Седлак, Тертышный) – 47:16' (5x5)   4:4 Пулккинен – 49:00' (5x5)   5:4 Коссила (Турунен) – 61:37' (3x3)
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