Мичков — о дебютных голах: ребята поздравили на скамейке. Шайбу отдам родителям
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Нападающий СКА Матвей Мичков рассказал об эмоциях от первых двух забитых шайб в Континентальной хоккейной лиге.
«Мне дали одну шайбу. В официальной игре забить намного приятнее, чем в предсезонке. Ребята меня уже поздравили на скамейке. Шайбу, скорее всего, отдам родителям», — приводит слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в игре с «Адмиралом» (9:2) форвард отличился на 51-й минуте матча. Голевую передачу Мичкову отдали Кирилл Марченко и Фредрик Хендемарк. Затем он оформил дубль, забив в большинстве за 2 минуты до конца игры. А на последней минуте Мичков стал автором голевой передачи на Марченко.
В следующем матче СКА дома сыграет с «Автомобилистом». Матч пройдёт в среду, 8 сентября. Начало – в 19:30 мск.
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