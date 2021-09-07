Мама Виталия Аникеенко: в июле 2011-го впервые не заплакала, провожая его в Ярославль

Мама погибшего в 2011 году в авиакатастрофе защитника «Локомотива» Виталия Аникеенко Лариса Васильевна рассказала о его характере, а также об уговоре с сыном.



«Когда Виталик стал взрослее, уже был во второй команде, мне всё время казалось, что не я его мама, а он мой родитель. Он очень рано повзрослел, стал самостоятельным. Мой Виталик не любил моих слёз, всегда просил: «Мама, только не плачь». Как-то у нас на отдыхе украли сумку со всеми документами, деньгами. Я рыдала, а Виталик говорит: «Мама, ну никто же не умер». Я ему: «Там же документы, права, паспорт», а он отвечает: «Ничего страшного, документы ведь можно восстановить». Документы нам тогда, к счастью, подбросили, и Виталик, пожимая плечами, говорит: «И зачем было так кричать?» У меня эмоции, а он поспокойнее был.



После трагедии у нас у всех жизнь разделилась на до и после. Я всегда плакала, когда он уезжал из Киева после отпуска. А в июле 2011-го, провожая Виталия из Киева в Ярославль, впервые не заплакала. Уж очень он просил не плакать…



Летом 2011 года мы с Виталием съездили в Рим, он сказал, что мы с ним вдвоём каждый год будем посещать две страны. Такой у нас был уговор… К сожалению, с Виталиком не получилось осуществить задуманное. Теперь, выполняя желание Виталика, путешествуем с мужем Виталием. Стараемся побывать и в Европе, и в Америке, и в Азии, посещая максимум достопримечательностей стран, в которых бываем.



Конечно, я не могу выполнить всё то, что хотел Виталий. У него же всё было расписано, он даже знал, какая у него будет свадьба. Её уже, конечно, не будет, но раз ты здесь, а не там, значит, надо жить. Друзья из Ярославля прислали с Олимпиады в Сочи фотографию — все в свитерах «Локомотива» с номером 57 и фамилией Аникеенко. Гуляли в них по парку, болели на трибунах, то есть и Виталий присутствовал на Олимпийских играх», — рассказала Лариса Васильевна в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.