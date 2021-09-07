В Ярославле появились граффити, посвящённые погибшим хоккеистам «Локомотива»

На фасаде дома в Ярославле появились граффити, посвящённые «Локомотиву» и одному из самых ярких игроков той команды Ивану Ткаченко.



«Ребята-граффитчики сегодня презентовали эту необыкновенную картину в память о команде. Буквально за неделю им удалось создать её с нуля. Сейчас приятно посмотреть на стену многоквартирного дома, где жил хоккеист Иван Ткаченко. Спортсмен, которого ярославцы любили, он подавал очень серьёзные надежды и всегда добивался успехов.



Отмечу, что совместно с управляющей компанией и территориальной администрацией Дзержинского района мы приняли решение установить здесь дополнительное освещение, чтобы в вечернее время данное изображение было видно издалека», — сообщил мэр Ярославля Владимир Волков на официальном портале города.

Напомним, сегодня, 7 сентября, «Локомотив» сыграет с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб впервые за долгое время выступит в эту дату.



Лига на протяжении семи сезонов не проводила матчей 7 сентября, посвящая день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников «Локомотива». С сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день.