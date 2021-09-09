«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Чечелевым

«Калгари Флэймз» подписал контракт с российским голкипером Даниилом Чечелевым, сообщает официальный сайт клуба. 20-летний хоккеист подписал соглашение игрока Американской хоккейной лиги и будет играть за «Стоктон Хит».
В прошедшем сезоне вратарь выступал в Высшей хоккейной лиге и Молодёжной хоккейной лиге. В составе «Рязани» на счету голкипера 17 игр в регулярном чемпионате ВХЛ, в МХЛ вратарь сыграл 19 игр в регулярке за «Русских Витязей». В текущем сезоне обе команды сыграли по два матча в своих лигах, но голкипер не был в заявке на эти игры.
По итогам прошлого сезона «Стоктон Хит» набрал 24 очка в 30 играх и занял последнее, пятое место в таблице Канадского дивизиона.
В первом матче нового сезона фарм-клуб «Калгари» встретится с «Тусон Роудраннерс» 16 октября.
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