Немировски — о 2:1 с «Сочи»: хорошая игра была у обеих команд, сам матч — равный

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (2:1).
«Видно было совершенно другое движение и настрой у ребят в сегодняшнем матче. Хорошая игра была и у нас, и у «Сочи», сам матч – равный. Мы забили важный гол в большинстве во втором периоде и довели игру до победы.
Четвёртое звено сегодня сыграло в новом для себя сочетании и добавило игре агрессии? Первые две-три смены ребята сыграли очень хорошо, создавали моменты. Действовали хорошо, хотел побольше дать им времени. Симбиоз опыта и молодости и подсказки Михаил Варнакова на скамейке очень помогают действиям этого сочетания.
Скамейка сегодня была «живее», чем в прошлой игре? Да, она была живая, но можно ещё лучше.
Вернули к привычному составу сочетание игроков в первом звене, а легионеров объединили во втором? Они действовали уже лучше. Ребята прекрасно знают друг друга. Понятно, что должно пройти время. Те же Чехович и Жафяров приехали в самом конце предсезонки. Хривик уезжал в сборную и вернулся накануне первого матча. Видно, что ребята прибавляют в играх и на тренировках. Но им нужно время», — приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».
- 9 сентября 2021
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