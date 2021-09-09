Бэкес подписал однодневный контракт с «Сент-Луисом» и объявил о завершении карьеры

«Сент-Луис Блюз» заключил однодневный контракт с нападающим Дэвидом Бэкесом, который объявил о завершении карьеры.



«Глава моей жизни в НХЛ закончена. Игра становилась всё быстрее и моложе, а я долгое время не ассоциировался ни с одним из этих прилагательных. Моей целью было сыграть 1000 матчей, но мне не хватило 35.



В конце концов дело не в том, что все эти цифры не имеют значения — они имеют значение, и я чертовски ими горжусь. Но больше всего для меня имеют значение бесчисленные впечатления, которые мне дала игра.



Это то, что я считаю безмерным», – приводит слова Бэкеса официальный сайт НХЛ.



1 мая Бэкесу исполнилось 37 лет, по окончании сезона-2020/2021 он стал неограниченно свободным агентом. Прошедший чемпионат он провёл в составе «Анахайма», набрав 4 (3+1) очка в 14 матчах.



В 964 матчах регулярного сезона НХЛ Бэкес набрал 561 (248+313) очко в составе «Дакс», «Брюинз» и «Блюз». На его счету 39 (17+22) очков в 82 матчах плей-офф.



Бэкес был выбран во втором раунде под 62-м номером на драфте НХЛ 2003 года «Сент-Луисом». В 2010 году в составе сборной США стал серебряным призёром Олимпиады в Ванкувере.