Президент усть-каменогорского «Торпедо» запретил менять вратаря на 6-го полевого игрока

Президент усть-каменогорского «Торпедо» Николай Проскурин запретил менять вратаря на шестого полевого хоккеиста в матчах чемпионата Казахстана и молодёжной лиги.
Фотографию документа опубликовал телеграм-канал «АренаБреда». В приказе отмечается, что в случае нарушения руководивший командой тренерский штаб и заместитель генерального директора будут уволены.
Николай Проскурин публично обещал покинуть «Торпедо», если команда не станет чемпионом страны. В прошедшем сезоне усть-каменогорцы вылетели из плей-офф, проиграв в полуфинале «Арлану».
Регулярный чемпионат Казахстана начался 5 сентября 2021 и продлится до 21 февраля 2022 года, а серии матчей плей-офф состоятся с 26 февраля по 17 апреля. В турнире принимает участие 13 хоккейных клубов, в том числе команды, пришедшие из ВХЛ — «Номад», «Сарыарка», «Торпедо» и «Снежные Барсы».
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