Капитан «Металлурга» Егор Яковлев проводит 500-й матч в КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев принимает участие в матче с «Адмиралом». К началу второго периода счёт равный — 1:1.



Эта встреча стала для российского игрока обороны 500-й в КХЛ с учётом плей-офф. Всего на счету 29-летнего Яковлева 126 очков в Континентальной хоккейной лиге: он забросил 46 шайб и отдал 80 результативных передач.

Напомним, 7 сентября в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и потерпел поражение со счётом 2:7 (0:1, 0:2, 2:4). В той встрече за уфимцев забивали Николай Кулёмин, Алексей Пустозёров, Данил Башкиров, Артём Пименов, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. Шайбы «Металлурга» на счету Никиты Коростелёва и Брендана Лайпсика.