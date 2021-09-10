ЦСКА — «Локомотив»: Эдди Паскуале совершил потрясающий сейв, отразив бросок в упор

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 9-й минуте во время атаки армейцев Лукас Валльмарк сделал передачу на пятак, Сергей Плотников в касание замыкал, но канадский голкипер железнодорожников Эдди Паскуале смог отразить клюшкой этот бросок с полуметра.

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Напомним, в предыдущем матче 7 сентября в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Железнодорожники уступили со счётом 3:4 (0:2, 2:0, 1:2).