«Трактор» переиграл «Северсталь» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 19-й минуте Андрей Стась вывел челябинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Фатеев и Сергей Телегин. На 34-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Робин Пресс и Йоонас Няттинен поучаствовали в этом голе, записав на свой счёт ассисты. Победный буллит реализовал Томаш Гика.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 13 сентября в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Трактор» 14 сентября в Подольске встретится с «Витязем».