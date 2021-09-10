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«Трактор» переиграл «Северсталь» в серии буллитов

«Трактор» переиграл «Северсталь» в серии буллитов
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2021, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Стась (Тертышный, Телегин) – 18:41' (5x5)   1:1 Лишка (Морозов, Пресс) – 33:40' (5x5)   1:2 Гика – 65:00' (ПБ)

На 19-й минуте Андрей Стась вывел челябинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Фатеев и Сергей Телегин. На 34-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Робин Пресс и Йоонас Няттинен поучаствовали в этом голе, записав на свой счёт ассисты. Победный буллит реализовал Томаш Гика.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 13 сентября в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Трактор» 14 сентября в Подольске встретится с «Витязем».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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