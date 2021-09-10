«Автомобилист» в гостях обыграл минское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
На 34-й минуте Стефан Да Коста вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Станислав Бочаров и Александр Щемеров. На 42-й минуте Данил Романцев с передачи Георгия Белоусова увеличил преимущество «Автомобилиста». На последней минуте третьего периода Владислав Ерёменко отыграл одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Подольске сыграет с «Витязем». «Динамо» в Минске примет «Ак Барс». Обе встречи состоятся 12 сентября.
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