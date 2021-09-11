Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов: пока выделяются только «Динамо» и Шипачёв. Желаю ему только успехов

Морозов: пока выделяются только «Динамо» и Шипачёв. Желаю ему только успехов
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от первых матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022.

«Для всех по-разному начался сезон: кто-то с побед начал, как «Динамо», у «Ак Барса», к примеру, пока не очень игры идут. У всех ещё пока разная физическая форма, но все вливаются. Много непредсказуемых игр, чего мы и добиваемся. «Ак Барс» вел 3:0 c «Куньлунем», но уступил 3:4 – за такими матчами интересно следить.

В целом пока выделяются, конечно, «Динамо» и Вадим Шипачёв со своими дублями. Желаю ему продолжать в том же духе и только успехов», – цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним, что пока ни одного поражения не потерпели только московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев».

Новость по теме
«Спартак» в гостях крупно обыграл «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021