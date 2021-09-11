Морозов: пока выделяются только «Динамо» и Шипачёв. Желаю ему только успехов
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от первых матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022.
«Для всех по-разному начался сезон: кто-то с побед начал, как «Динамо», у «Ак Барса», к примеру, пока не очень игры идут. У всех ещё пока разная физическая форма, но все вливаются. Много непредсказуемых игр, чего мы и добиваемся. «Ак Барс» вел 3:0 c «Куньлунем», но уступил 3:4 – за такими матчами интересно следить.
В целом пока выделяются, конечно, «Динамо» и Вадим Шипачёв со своими дублями. Желаю ему продолжать в том же духе и только успехов», – цитирует Морозова «Р-Спорт».
Напомним, что пока ни одного поражения не потерпели только московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев».
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