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Никишин: надеюсь, хорошую игру «Спартак» перенесёт на домашнюю серию

Никишин: надеюсь, хорошую игру «Спартак» перенесёт на домашнюю серию
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Защитник «Спартака» Александр Никишин подвёл итоги двухматчевой выездной серии красно-белых.

«Сложная серия, забрали одну игру. Хотелось бы весь выезд выиграть, но в Уфе чуть подвела реализация. И оборона, включая меня. На хорошей ноте уезжаем домой. Считаю, что мы неплохо провели выезд, разберём ошибки и надеюсь, хорошую игру перенесём на домашнюю серию», – сказал Никишин в интервью официальному телеграм-каналу клуба.

Напомним, что в первом гостевом матче красно-белые в Уфе уступили «Салавату Юлаеву» (1:2), а во втором в Нур-Султане выиграли у «Барыса» (4:1).

Следующим матчем красно-белые начнут домашнюю серию, по ходу которой сыграют со СКА, ЦСКА, рижским «Динамо» и «Авангардом». Первая встреча состоится 14 сентября.

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