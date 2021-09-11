Никишин: надеюсь, хорошую игру «Спартак» перенесёт на домашнюю серию

Защитник «Спартака» Александр Никишин подвёл итоги двухматчевой выездной серии красно-белых.



«Сложная серия, забрали одну игру. Хотелось бы весь выезд выиграть, но в Уфе чуть подвела реализация. И оборона, включая меня. На хорошей ноте уезжаем домой. Считаю, что мы неплохо провели выезд, разберём ошибки и надеюсь, хорошую игру перенесём на домашнюю серию», – сказал Никишин в интервью официальному телеграм-каналу клуба.

Напомним, что в первом гостевом матче красно-белые в Уфе уступили «Салавату Юлаеву» (1:2), а во втором в Нур-Султане выиграли у «Барыса» (4:1).

Следующим матчем красно-белые начнут домашнюю серию, по ходу которой сыграют со СКА, ЦСКА, рижским «Динамо» и «Авангардом». Первая встреча состоится 14 сентября.