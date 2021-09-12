Защитник «Динамо» Вячеслав Войнов отдал пять результативных передач в двух матчах сезона

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. К началу третьего периода счёт 4:2 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 43-й минуте встречи динамовцы, имея двойное большинство, разыгрывали шайбу в чужой зоне. Вячеслав Войнов отдал передачу на Вадима Шипачёва. Российский форвард, стоя рядом с воротами, сделал поперечный пас на Эрика О'Делла, который броском в одно касание пробил Евгения Аликина.

Для Войнова эта результативная передача стала третьей в матче. Таким образом, защитник отдал пять ассистов в двух матчах сезона.

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