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Защитник «Динамо» Вячеслав Войнов отдал пять результативных передач в двух матчах сезона

Защитник «Динамо» Вячеслав Войнов отдал пять результативных передач в двух матчах сезона
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. К началу третьего периода счёт 4:2 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 43-й минуте встречи динамовцы, имея двойное большинство, разыгрывали шайбу в чужой зоне. Вячеслав Войнов отдал передачу на Вадима Шипачёва. Российский форвард, стоя рядом с воротами, сделал поперечный пас на Эрика О'Делла, который броском в одно касание пробил Евгения Аликина.

Для Войнова эта результативная передача стала третьей в матче. Таким образом, защитник отдал пять ассистов в двух матчах сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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