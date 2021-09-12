18-летний Никита Новиков стал самым молодым автором шайбы московского «Динамо» в КХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Амуром». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. После второго периода счёт 3:2 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 11-й минуте второго игрового отрезка при счёте 2:2 во время атаки динамовцев хабаровчане несколько раз попытались вывести шайбу из своей зоны, но защитник москвичей Никита Новиков не позволял это сделать. Сохранив снаряд в чужой зоне, игрок обороны прошёл по левому флангу и бросил. Евгений Аликин не смог спасти «Амур» — 3:2.

Этот гол сделал Новикова самым молодым автором шайбы бело-голубых в КХЛ. Прежний рекорд принадлежал Владиславу Михайлову — 18 лет 1 месяц 19 дней. Новикову 18 лет 1 месяц 18 дней.

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