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«Сиэтл» подписал экс-игрока «Сан-Хосе» Райана Донато

«Сиэтл» подписал экс-игрока «Сан-Хосе» Райана Донато
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Бывший нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Райан Донато подписал контракт с «Сиэтлом». Об этом сообщает Cap Friendly.

По информации источника, новый клуб НХЛ подписал с 25-летним американцем однолетний контракт на $ 750 тыс.

В 50 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» Донато набрал 20 (6+14) очков. По окончании сезона «Сан-Хосе» не делал форварду квалификационного предложения, и тот стал неограниченно свободным агентом. Также Донато известен по выступлениям за «Миннесоту» и «Бостон». На чемпионате мира – 2021 нападающий стал бронзовым призёром в составе сборной США.

«Сан-Хосе» занял седьмое место в Западном дивизионе Национальной хоккейной лиги и не сумел продолжить борьбу за Кубок Стэнли.

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