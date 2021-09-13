КХЛ оштрафовала Хохрякова за драку с Хафизовым

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение оштрафовать форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова за драку, сообщает официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Петра Хохрякова по п.3.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», – указано в заявлении лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что в матче «Салават Юлаев» – «Нефтехимик» Хохряков подрался с защитником гостей Тимуром Хафизовым. Хоккеист «Нефтехимика» стал первым воспитанником в истории клуба, который поучаствовал в драке.