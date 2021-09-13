Президент ЦСКА: Сергей Фёдоров работает в поте лица. Вижу и понимаю, что ему это нравится

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о работе нового главного тренера армейцев Сергея Фёдорова.



«Не было ли страха, что после ухода Юшкевича возникнут проблемы с обороной? Слово «страх» – немножко некорректное. Есть профессиональные вещи, каждый на своём месте их должен выполнять. Дмитрий ушёл, но работа продолжается.

Кредит доверия Фёдорову? Вообще, пока не было поводов об этом говорить. Но это вопрос не ко мне, все решения принимает наблюдательный совет. У Сергея подписан трёхлетний контракт, он работает в поте лица, я вижу и понимаю, что ему это нравится. Всё в порядке, у него полный кредит доверия, он работает спокойно», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.