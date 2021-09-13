Ласьков — о паузе на Олимпиаду: очень много, но сборной необходимо подтвердить чемпионство

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о паузе в чемпионате КХЛ, связанной с Олимпиадой-2022.



«На обсуждении были насущные программы – планирование бюджета на сезон-2021/2022, куда пойдут все затраты. Будет опубликовано, это не является секретом Полишинеля. Все вопросы до этого уже рассматривались, рассылались по клубам, поэтому были приняты единогласно.

Помимо этого, возник ряд вопросов, которые необходимо будет обсуждать в группе подготовки в течение сезона. Пока не буду говорить, сырые вопросы, которые необходимо обсуждать с разных сторон. У всех клубов есть понимание, что их надо обсуждать. Всё прошло быстро, оперативно, потому что до этого была проведена большая подготовка, то есть материалы были, поэтому не заняло большого количества времени.

Кажется ли месячная пауза на Олимпиаду длинной? Многовато, конечно, очень много, поэтому сейчас смотрим на этот большой период, как раз перед плей-офф, как не потерять форму, подвести к нему команду. Конечно, пауза позволит залечить какие-то травмы, но период большеват. Будем договариваться с клубами проводить какие-то матчи, чтоб и у них была игровая практика, и у нас. Период большой, но необходимо сборной подтвердить олимпийское чемпионство с представителями НХЛ», – передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.