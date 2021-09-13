Разин — о 4:2 с «Сибирью»: в Новосибирске очень сложно играть. Хорошо, что мы справились

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2).



«Хотелось бы поздравить Новосибирск с началом сезона. Здесь очень сложно играть. Всегда давление трибун. Но не я первый говорю, что поддержка сумасшедшая. Поэтому хорошо, что мы справились. Команда у нас молодая, и психологическая уверенность сегодня была почти на высшую оценку.



Хорошо начали, забили голы, потом две ошибочки, но я считаю, что преимуществом мы владели, третий период хорошо играли, забили третий гол, вовремя свернулись, и в пустые ворота наконец-то. Мы очень редко в пустые забиваем. Сегодня забили, команду с победой.



Почему некоторые игроки не выступали сегодня за «Северсталь»? По Кодоле неигровые причины, а Рассказов точно в следующей игре будет. По Чмыхову ещё подумаем. Немножко он предсезонку завалил, были ожидания от его игры повыше. Лучше бы не было этих ожиданий, он бы занял то место, на которое у нас претендуют другие хоккеисты. Связана ли плохая предсезонка с тем, что Чмыхов арендованный хоккеист? Нет, ни в коем случае. Он арендованный, но он полноценный член команды. Это никак не влияет.



Сегодня шесть бросков от Роберта Рооба — это то, что хочет от него «Северсталь»? Мы видели, что парень из любых позиций бросает. Он, помимо того, что бросает, делает много черновой работы. Он очень искренний парень, знает как минимум четыре языка. Я только слышал, что он на четырёх языках разговаривает, может, он ещё какие-то знает», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.