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Хорват: призываю всех пойти и вакцинироваться. Это вернёт мир в норму

Хорват: призываю всех пойти и вакцинироваться. Это вернёт мир в норму
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Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.

«Учитывая всё, что происходит, очевидно, что люди попадают в разные ситуации, и они могут быть или не быть вакцинированы.

На мой взгляд, если вы можете вакцинироваться, я думаю, это стоит сделать. Я перенёс коронавирус, и это не шутка. Вакцина работает и помогает людям. Я сделал прививку сразу, как только смог.

Так что я призываю всех пойти и вакцинироваться. Думаю, это вернёт мир в норму. Надеюсь, ребята поймут это и пойдут вакцинироваться – для безопасности и здоровья всех, для здоровья их семей.

Ни одна команда в лиге – возможно, есть несколько – не знает, что такое болеть коронавирусом так, как мы, наши семьи и наши дети. Чтобы защитить их, я призываю всех пойти и сделать прививку. Надеюсь, все сделают это», – цитирует Хорвата Sportsnet.

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Кэнакс» не играли с 24 марта по 19 апреля из-за вспышки коронавируса у хоккеистов и сотрудников клуба.

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