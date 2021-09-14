Хорват: призываю всех пойти и вакцинироваться. Это вернёт мир в норму

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.
«Учитывая всё, что происходит, очевидно, что люди попадают в разные ситуации, и они могут быть или не быть вакцинированы.
На мой взгляд, если вы можете вакцинироваться, я думаю, это стоит сделать. Я перенёс коронавирус, и это не шутка. Вакцина работает и помогает людям. Я сделал прививку сразу, как только смог.
Так что я призываю всех пойти и вакцинироваться. Думаю, это вернёт мир в норму. Надеюсь, ребята поймут это и пойдут вакцинироваться – для безопасности и здоровья всех, для здоровья их семей.
Ни одна команда в лиге – возможно, есть несколько – не знает, что такое болеть коронавирусом так, как мы, наши семьи и наши дети. Чтобы защитить их, я призываю всех пойти и сделать прививку. Надеюсь, все сделают это», – цитирует Хорвата Sportsnet.
Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Кэнакс» не играли с 24 марта по 19 апреля из-за вспышки коронавируса у хоккеистов и сотрудников клуба.
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