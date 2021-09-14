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Белорусский форвард Климович примет участие в лагере новичков «Ванкувера»

Белорусский форвард Климович примет участие в лагере новичков «Ванкувера»
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Белорусский нападающий Данила Климович получил приглашение в лагерь новичков «Ванкувера».

Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, всего в составе лагеря 12 хоккеистов: вратарь, три защитника и восемь нападающих.

Напомним, «Кэнакс» в июле подписали трёхлетний контракт с Климовичем. Он был выбран клубом на драфте-2021 во втором раунде под общим 41-м номером.

В сезоне-2020/2021 Климович провёл шесть матчей в регулярном чемпионате белорусской Экстралиги и забросил одну шайбу. В 2021 году форвард выступал на юниорском чемпионате мира и забросил шесть шайб в пяти матчах.

Также хоккеист принимал участие в чемпионате мира — 2021, который проходил в Риге с 21 мая по 6 июня. В составе белорусской команды Климович сыграл три матча на турнире, но голевыми действиями не отметился.

В прошедшее межсезонье нападающий проходил сборы в минском «Динамо», а в товарищеской встрече с «Адмиралом» 18-летний хоккеист набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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