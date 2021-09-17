Форвард системы «Авангарда» Всеволод Гайдамак будет выступать в CHL за фарм-клуб «Оттавы»

18-летний российский нападающий системы «Авангарда» Всеволод Гайдамак принял решение продолжить свою карьеру в Северной Америке и будет пробиваться в НХЛ через клуб CHL «Оттава 67». Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.

«Всеволод — надёжный двусторонний нападающий, который играет в силовой манере. Его стиль игры и богатый международный опыт сделают его качественным дополнением к нашему составу», — гласит комментарий генерального менеджера команды Джеймса Бойда.

В 2020 году Гайдамак был выбран «Оттавой» на импорт-драфте CHL, где проходит процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.



В сезоне-2020/2021 он провёл 26 матчей за «Омских ястребов» в МХЛ, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+4».